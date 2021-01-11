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Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Что психологи говорят о благодарности?

11 января 2021 06:27
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Новости Беларуси. 11 января можно считать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день «спасибо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Что психологи говорят о благодарности?-1

Хорошие манеры – неотъемлемая часть нашей жизни. Но испытывать чувство благодарности и говорить об этом обязательно не только с точки зрения воспитания, но и для здоровья. Это доказали немецкие психологи. Всемирный день «спасибо» в международном календаре появился благодаря совместному решению ООН и ЮНИСЕФ.  

Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Что психологи говорят о благодарности?-4

В Беларуси праздник пока еще относительно молод и поздравления с ним могут стать приятным сюрпризом. В этот день стоит быть особенно внимательными к близким и дорогим вам людям, ведь повод для благодарности найти просто. Делайте это чаще.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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