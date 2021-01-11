Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Что психологи говорят о благодарности?

Новости Беларуси. 11 января можно считать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день «спасибо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорошие манеры – неотъемлемая часть нашей жизни. Но испытывать чувство благодарности и говорить об этом обязательно не только с точки зрения воспитания, но и для здоровья. Это доказали немецкие психологи. Всемирный день «спасибо» в международном календаре появился благодаря совместному решению ООН и ЮНИСЕФ.