Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Что психологи говорят о благодарности?

Новости Беларуси. 11 января можно считать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день «спасибо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 11 января можно считать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день «спасибо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хорошие манеры – неотъемлемая часть нашей жизни. Но испытывать чувство благодарности и говорить об этом обязательно не только с точки зрения воспитания, но и для здоровья. Это доказали немецкие психологи. Всемирный день «спасибо» в международном календаре появился благодаря совместному решению ООН и ЮНИСЕФ.
В Беларуси праздник пока еще относительно молод и поздравления с ним могут стать приятным сюрпризом. В этот день стоит быть особенно внимательными к близким и дорогим вам людям, ведь повод для благодарности найти просто. Делайте это чаще.