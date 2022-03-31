«Полёты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?

Новости Беларуси. А теперь о тех, кому летать охота. В Беларуси более 6 000 беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И время от времени некоторые обладатели квадрокоптеров нарушают определенные правила. А залет в запретные зоны может очень дорого обойтись.

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:

Когда мы будем их видеть и иметь прозрачные, то я думаю, что это даст дополнительный стимул развития отрасли. Пока Департамент по авиации опубликовал проект правил для общественного обсуждения. Я думаю, что у нас будет достаточно времени, и мы дадим свои рекомендации. Очень надеюсь, что к нашим рекомендациям прислушаются.