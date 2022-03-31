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«Полёты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?

31 марта 2022 18:30
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Новости Беларуси. А теперь о тех, кому летать охота. В Беларуси более 6 000 беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И время от времени некоторые обладатели квадрокоптеров нарушают определенные правила. А залет в запретные зоны может очень дорого обойтись.  

«Полёты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?-1

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:  
Когда мы будем их видеть и иметь прозрачные, то я думаю, что это даст дополнительный стимул развития отрасли. Пока Департамент по авиации опубликовал проект правил для общественного обсуждения. Я думаю, что у нас будет достаточно времени, и мы дадим свои рекомендации. Очень надеюсь, что к нашим рекомендациям прислушаются.  

«Полёты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?-4

Евгений Россоха, заведующий кафедрой инженерно-экономического факультета БГТУ, кандидат экономических наук:  
Очень большая проблема во всем мире – это законодательство. Потому что хаотичные полеты, неконтролируемые полеты могут привести к беспорядку, а этого никто не хочет.  

Будет учитываться даже подготовка операторов. В Беларуси примут правила эксплуатации дронов.  

# Закон # общество # Константин Герцев # Евгений Россоха # Глеб Бондарик # Фотофакт

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