Отец стипендиата фонда Президента: спустя четверть века эту стипендию получает и мой сын. Это удивительно

Новости Беларуси. Мотивация юных дарований – важная традиция суверенной Беларуси. Стали известны имена обладателей стипендий и поощрений от специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 740 учащихся и студентов – это победители различных олимпиад, конкурсов и других мероприятий. На их поддержку будет выделен 1 миллион 700 тысяч рублей. Кого заметили сегодня, 31 марта, и как помогли становлению теперь уже в том числе именитых музыкантов? Галина Буро с подробностями.

Галина Буро, корреспондент:

С музыкой по жизни. В этой семье не бывает тихо. Здесь все занимаются музыкой, от отца до бабушки. А теперь и талант старшего сына отмечен на высшем уровне.

На выбор инструмента для Святослава повлияла бабушка-флейтистка, на музыкальные вкусы – родители. Мама Анна Голуб еще во время беременности то и дело слушала Моцарта. А как иначе, если они с мужем – именитые пианисты.

Вместе не единожды представляли Беларусь за рубежом. Алексей Петров – музыкант года Гродненской области, выступал на мастер-классах в Китае, в их музыкальной шкатулке наград не счесть. В свое время оба родителя становились стипендиатами спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. А теперь передали эстафету сыну.

Святослав Петров, учащийся Гродненской детской школы искусств № 1 имени А. Тизенгауза:

Приятно, что весь труд… Понимать, что ты много работаешь и тебя за это награждают хорошо очень. Буду копить на учебу в будущем. Уже в 8 лет Святослав выступал с оркестром. А из последнего – две победы на престижных музыкальных конкурсах.

Анна Голуб, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

Когда Святослав занимается дома, с удовольствием соседи выходят, слушают, им это приятно.

Алексей Петров, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

Я являюсь в нашей стране одним из первых стипендиатов президентского фонда в тот момент, когда он образовался, и спустя четверть века эту стипендию теперь получает мой сын. Это удивительно. И это признание, очень высокое, конечно, за этим стоит огромный труд.

Антон Жилинский – тоже продолжатель семейных традиций по линии отца-преподавателя музыкальной школы. С четырех лет вместе перебирали клавиши аккордеона, а в шесть он уже выступил на своем первом конкурсе – и сразу успех. Талант развивал и в школе, и в колледже. Но когда узнал, что уже во второй раз стал стипендиатом президентского фонда, первым делом позвонил, конечно, отцу.

Антон Жилинский, учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа:

Он порадовался очень сильно, сказал, что я заслужил, но все равно нужно работать дальше. Это большая мотивация, чтобы работать в дальнейшем и формировать свое творчество.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

То, что сегодня семь учащихся нашего колледжа получили поощрения спецфонда Президента Республики Беларусь, – это, безусловно, результат огромной кропотливой работы.

Более 400 одаренных молодых людей в Беларуси поощрены из специального фонда Президента. Им направлено свыше 220 тысяч рублей. Такое распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. Кроме того, Министерству финансов Беларуси было поручено выделить для финансирования спецфонда более 700 тысяч рублей. Кстати, Гродненская область оказалась самой талантливой.

Снежана Куратчик, заместитель начальника управления культуры Гродненского облисполкома:

Наибольшее количество, а это 168 человек, – это учащиеся, ребята детских школ искусств, наших музыкальных колледжей, нашего колледжа искусств, именно от Гродненской области. В лидерах у нас, как правило, Новогрудский район, Лидский, Сморгонский район можно отметить.