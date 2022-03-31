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Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?

31 марта 2022 18:24
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Новости Беларуси. А теперь о тех, кому летать охота. В Беларуси более 6 000 беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И время от времени некоторые обладатели квадрокоптеров нарушают определенные правила. А залет в запретные зоны может очень дорого обойтись.  

Чтобы взлеты не заканчивались падениями, в небе решили навести порядок. Генпрокуратура инициировала разработку нормативных требований для использования беспилотных летательных аппаратов. Сейчас над документами работает экспертное сообщество.  

Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?-1

Константин Герцев о воздушных перспективах.  

Минск, Гомель, Могилев и Брест с высоты птичьего полета. Картинка, к которой наш зритель давно привык. Аэросъемка – это современно, стильно и крайне практично. Такой малыш весом в полкилограмма может развивать скорость до 130 километров в час. Незаменимый помощник как для специальных служб, так и для бизнеса. Поэтому спрос породил предложение: на базе технологического университета открылись профильные курсы. С 2019 года корочку оператора беспилотного летательного аппарата получили более 140 человек.  

Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?-4

Евгений Россоха, заведующий кафедрой инженерно-экономического факультета БГТУ, кандидат экономических наук:  
Обучались представители разных направлений. Например, это энергетика, контроль за линиями энергопередач и вышками. Это лесное хозяйство. Это организации Государственного комитета по имуществу, который занимается геодезическими и иными работами. Спрос на это был. Выдаем документ, подтверждающий, что они прошли. Государственного образца. И, в принципе, для первого этапа обучения, чтобы начать работать в своих организациях, например «Белэнерго», этого достаточно.  

Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?-7

Сегодня, чтобы запустить дрон для фото- и видеосъемки, необходимо соблюсти несколько правил: во-первых, подать заявку и план полета в «Белаэронавигацию». Второй момент – необходимо получить разрешение Генерального штаба Вооруженных Сил, и, наконец, ознакомиться с картой бесполетной зоны. После этого допуск в небо получен.  

Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?-10

Как показала практика, таких мер недостаточно. Беспилотники в неумелых руках превращаются в настоящее оружие. На этих кадрах дрон врезается в крыло пассажирского лайнера над Нью-Йорком. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Чтобы взлеты не заканчивались падениями, в небе решили навести порядок.  

Будет учитываться даже подготовка операторов. В Беларуси примут правила эксплуатации дронов.  

Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?-13

В Беларуси более 6 000 беспилотников, поэтому любое нововведение превращается в масштабное обсуждение, особенно в профессиональном кругу. Однозначной позиции здесь пока нет, но необходимость в законе – факт для всех.  

«Полеты могут привести к беспорядку». Что говорят эксперты о новом законодательстве для дронов?  

Ответственности точно не избежать. У нас за нарушение правил использования беспилотной авиации грозит штраф до 1 600 белорусских рублей. Но и это мелочи по общеевропейским меркам. В Германии, к примеру, предусмотрена уголовная ответственность. И взыскивают там суммы в разы больше – до 50 тысяч евро. Как будет устроен новый небопорядок, вопрос времени, и экспертной группы. Результат их работы – новый свод норм – обещают к концу 2022 года.  

# Закон # общество # Константин Герцев # Евгений Россоха # Фотофакт

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