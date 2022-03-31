Новые правила для квадрокоптеров! Что теперь нельзя делать?

Новости Беларуси. А теперь о тех, кому летать охота. В Беларуси более 6 000 беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И время от времени некоторые обладатели квадрокоптеров нарушают определенные правила. А залет в запретные зоны может очень дорого обойтись. Чтобы взлеты не заканчивались падениями, в небе решили навести порядок. Генпрокуратура инициировала разработку нормативных требований для использования беспилотных летательных аппаратов. Сейчас над документами работает экспертное сообщество.

Константин Герцев о воздушных перспективах. Минск, Гомель, Могилев и Брест с высоты птичьего полета. Картинка, к которой наш зритель давно привык. Аэросъемка – это современно, стильно и крайне практично. Такой малыш весом в полкилограмма может развивать скорость до 130 километров в час. Незаменимый помощник как для специальных служб, так и для бизнеса. Поэтому спрос породил предложение: на базе технологического университета открылись профильные курсы. С 2019 года корочку оператора беспилотного летательного аппарата получили более 140 человек.

Евгений Россоха, заведующий кафедрой инженерно-экономического факультета БГТУ, кандидат экономических наук:

Обучались представители разных направлений. Например, это энергетика, контроль за линиями энергопередач и вышками. Это лесное хозяйство. Это организации Государственного комитета по имуществу, который занимается геодезическими и иными работами. Спрос на это был. Выдаем документ, подтверждающий, что они прошли. Государственного образца. И, в принципе, для первого этапа обучения, чтобы начать работать в своих организациях, например «Белэнерго», этого достаточно.

Сегодня, чтобы запустить дрон для фото- и видеосъемки, необходимо соблюсти несколько правил: во-первых, подать заявку и план полета в «Белаэронавигацию». Второй момент – необходимо получить разрешение Генерального штаба Вооруженных Сил, и, наконец, ознакомиться с картой бесполетной зоны. После этого допуск в небо получен.

Как показала практика, таких мер недостаточно. Беспилотники в неумелых руках превращаются в настоящее оружие. На этих кадрах дрон врезается в крыло пассажирского лайнера над Нью-Йорком. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Чтобы взлеты не заканчивались падениями, в небе решили навести порядок. Будет учитываться даже подготовка операторов. В Беларуси примут правила эксплуатации дронов.