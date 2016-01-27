Новости Беларуси. Полярники установили первый объект Белорусской антарктической станции. Он разместился в географическом комплексе Гора «Вечерняя» в Восточной Антарктиде.

Модуль состоит из трех секций, включающие и лабораторию, где наши специалисты будут проводить свои исследования. По словам участников экспедиции, этот комплекс обеспечит достойные условия жизни отечественным полярникам, а главное — даст стране возможность прочно закрепиться на этом континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гайдашов, начальник белорусской антарктической экспедиции:

Это стало возможным во многом благодаря тому, что проводится целенаправленная государственная политика в этом направлении. И слова «Сделано в Беларуси» в данном случае все мы вместе с вами можем произносить с гордостью. Посмотрите, какой состав: врач, ученый, механик, прикомандированный специалист российской антарктической экспедиции. Мы сделали это вместе с вами.