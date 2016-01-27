Пятиэтажный дом в Минске залило водой до третьего этажа

Новости Беларуси. Оттепель буквально обнажила слабые места в работе коммунальных служб. Одну из пятиэтажек на Карла Либкнехта залило водой до третьего этажа. Из-за потопа коротит электропроводка, взбухают потолки и отваливаются обои. Коммунальщики только разводят руками. Менять кровлю в такую влажность не рекомендуется, – выяснила Анастасия Винчо, корреспондент СТВ.

Оттепель продолжает демонстрировать слабые места в работе коммунальных служб. Одну из пятиэтажек на Карла Либкнехта залило водой до третьего этажа. В квартирах буквально идут дожди. Из-за потопа коротит электропроводка, взбухают потолки и отваливаются обои. Коммунальщики пока только разводят руками. Менять кровлю в такую влажность не рекомендуется.

Анастасия Винчо, СТВ:

Погода в квартирах 63-го дома по Карла Либкнехта не сильно отличается от той, которая сейчас за окном. Вода наполняется в тазики, это между прочим 4 литра, буквально за час. Тряпки же приходится выжимать каждые 10 минут.

Весь день накануне и сегодня с самого утра Тамара Валерьевна не отходит от своего балкона ни на шаг. В арсенале добросовестного дежурного ведра, тазики и тряпки.

Тамара Зенькевич:

Сегодня я не могу даже выпить кофе — я все время бегаю, отжимаю тряпки, выливаю воду. Кроме этого, у меня уже весь балкон залит, я не справляюсь.

А пока Тамара Валерьевна нарезает километраж от балкона и кухни до ванной, в соседних апартаментах ветеран труда Любовь Михайловна, как женщина с большим жизненным опытом, подходит к проблеме не совсем стандартно.

Любовь Еремеевич:

Вешали клеенки, делали толстые петли и спускали воду в таз, кастрюлю.

А Людмиле Сергеевне, этажом ниже, уже никакие изобретения не помогут восстановить свежий ремонт и оправиться от переживаний после ударов током.

Возраст у проблемного дома солидный — 50 лет. И с момента постройки крышу здесь чинили не раз. Правда, ремонт был, что называется, точечный. Крыша где-нигде все равно протекала. Интересно и то, что о трещине, из-за которой залило целых три этажа, коммунальщики знали. Только вот ремонт был запланирован весной. Зимнюю оттепель в расчет, видимо, не брали.

Владимир Ермолович, заместитель директора ГП «ЖЭУ №6» ЖРЭО Московского района Минска:

Два раза в год проводятся осмотры, весной 2015 года дефектов над вторым подъездом не было. Согласно осенним осмотрам были выявлены некоторые замечания по этой кровле. Выполнение ремонта по замене кровли в данном подъезде был запланирован на 2016 год.

За все пострадавшее имущество местный ЖЭС выплатит жильцам компенсацию. Кровлю коммунальщики в ближайшее время также обновят. И вот вопрос: сколько можно было бы сэкономить, если бы к решению проблемы службы приступили с момента ее обнаружения? Правда, очевидный ответ в этом случае, к сожалению, уже не актуален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.