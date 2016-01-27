История 58-летнего переселенца из Украины, которому пришлось начинать новую жизнь в Беларуси

Новости Беларуси. Население Беларуси за 2015 год приросло почти до 9,5 миллионов человек. В основном за счет притока мигрантов, среди которых большинство — жители Украины. Герою нашего материала, как и многим его соотечественникам, тоже пришлось покинуть родные стены, чтобы новую спокойную жизнь начать уже в Беларуси. И как выяснил корреспондент СТВ Александр Добриян, «ў» — пока единственная трудность, с которой столкнулись здесь украинские переселенцы.

Коренной горожанин, еще пару лет назад живых поросят он видел только по телевизору. Александр Александрович и не думал, что в 58 лет придется начинать жить заново.

Александр Цокота, житель агрогородка Журавичи:

Два года до пенсии осталось... Война все поломала.

О родном Донбассе мужчина вспоминает, с трудом сдерживая слезы. Война забрала сына. Беларусь же дала надежду на лучшее будущее. Новую жизнь на Рогачевщине Александр Цокота строит с женой, дочерью и тремя внуками.

Семиклассник Геннадий говорит, что переезд заставил повзрослеть. Главная сложность в школе была с «ў». Но трудности в прошлом.

Геннадий Циндренко, ученик Журавичской средней школы:

Самое непривычное было выучить белорусский язык. Когда первый раз услышал – ни слова не понял. И немецкий тоже, я же в Украине английский учил.

Парень мечтает в будущем поступить в музыкальное училище по классу саксофон, как старшая сестра, которая уже второй год учится в Гомеле. Старшее же поколение семьи из деревни перебираться не думает. Светлана Васильевна признается: давно хотела переехать жить за город. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Кстати, в одном только Журавичском сельсовете новый дом обрели почти тридцать украинских семей. Правда, видятся земляки нечасто. Как бы там ни было, а работать, что бы обжиться на новом месте нужно вдвойне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.