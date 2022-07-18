Получить визу и поступить в вуз онлайн. Какие электронные услуги станут доступны для белорусов?

Новости Беларуси. Электронные услуги для белорусов уже не в новинку, но их спектр постоянно расширяется. Так, в ближайшее время будет доступна база данных б/у автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый желающий сможет узнать историю прохождения гостехосмотра, пробег авто, проверить не в розыске ли машина. В разработке – услуги и для иностранных граждан по получению электронной визы, для студентов – сервис подачи документов в белорусские вузы онлайн.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:

Любой иностранец может подать в электронном виде заявление на обучение в вуз. Потом получить подтверждение из вуза, приглашение на приезд в Беларусь. Потом по прибытии в Беларусь зарегистрироваться онлайн, получить разрешение на временное проживание. Это такие процедуры, которые они проходят сегодня в бумажном виде, а можно будет все это перевести в электронный, для того чтобы просто и удобно общаться между инстанциями и самим иностранцем.

Денис Секретарев, ведущий специалист отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:

Для подписания электронных документов и выработки электронной цифровой подписи как раз таки используются сертификаты открытых ключей, которые издаются у нас в государственной системе управления открытыми ключами. Активно этой услугой начинают пользоваться именно в отчетные месяцы, в отчетный период. Действительно, это удобно, если у индивидуального предпринимателя или юридического лица как раз истекает срок действия сертификата. Он может зайти на единый портал электронных услуг portal.gov.by и заказать услугу дистанционного издания. Оплатить ее также на портале онлайн. Нет необходимости обращаться в регистрационный центр, ожидать в очереди либо готовить огромный пакет документов на бумаги.