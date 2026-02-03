«Получился очень атмосферный трек». Анна Трубецкая с рассказала о новой песне «Холодно»

Анна Трубецкая, певица:

Музыка творит чудеса, суть и смысл моей песни, что наоборот, когда холодно, ты согрей меня. То есть это как призыв к близким людям, что особенно в холода, особенно в такие морозы, нужно быть вместе, укрываться пледом, смотреть фильмы и пить какао.

Эту песню написала уже небезызвестная для Беларуси автор Валерия Кучма. Эта девушка написала ряд песен, и дуэт с Ларисой Долиной, и дуэт с Анатолием Цоем, и песню «Мосты», то есть большинство моих песен написано этой прекрасной девушкой. Аранжировщиком выступил Павел Юшин, тоже наш земляк. В общем, классно поработали с музыкальной командой. И мне кажется, получился очень атмосферный трек.