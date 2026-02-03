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«Получился очень атмосферный трек». Анна Трубецкая с рассказала о новой песне «Холодно»

03 февраля 2026 07:33
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Холод может быть теплым и нежным. Не верите? Новая песня Анны Трубецкой это докажет.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Анна Трубецкая. 

«Получился очень атмосферный трек». Анна Трубецкая с рассказала о новой песне «Холодно»-2

Анна Трубецкая, певица:
Музыка творит чудеса, суть и смысл моей песни, что наоборот, когда холодно, ты согрей меня. То есть это как призыв к близким людям, что особенно в холода, особенно в такие морозы, нужно быть вместе, укрываться пледом, смотреть фильмы и пить какао.

Эту песню написала уже небезызвестная для Беларуси автор Валерия Кучма. Эта девушка написала ряд песен, и дуэт с Ларисой Долиной, и дуэт с Анатолием Цоем, и песню «Мосты», то есть большинство моих песен написано этой прекрасной девушкой. Аранжировщиком выступил Павел Юшин, тоже наш земляк. В общем, классно поработали с музыкальной командой. И мне кажется, получился очень атмосферный трек.

Подробности в видео.

# Анна Трубецкая # Белорусская музыка # Музыка # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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