Полоцкий подросток попал в реанимацию после катания на тюбинге

В Полоцке 12‑летний мальчик оказался в реанимации после катания на тюбинге. Под присмотром отца ребенок спускался по необорудованному склону и врезался в дерево. Сейчас юный пациент в тяжелом состоянии – медики оказывают ему всю необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на общее снижение числа зимних травм, больницы по всей стране продолжают принимать пациентов, получивших серьезные повреждения из-за сезонных забав. Главные причины происшествий – катание в необорудованных местах и пренебрежение базовыми правилами безопасности.
Светлана Дорощенко, начальник отдела по образованию Витебского горисполкома:
Во всех учреждениях образования проводятся беседы, профилактические мероприятия, на которых говорим и родителям, и учащимся о мерах безопасности зимнего отдыха. Мерах безопасности на водоемах, на горках. Все мы, конечно, понимаем, что зимний отдых во благо нашего здоровья, но его нужно организовать так, чтобы он был безопасен.
Для профилактики травматизма принимаются превентивные меры: стихийные горки засыпают песком. Работы в Витебске провели на нескольких популярных у горожан локациях – именно такие спуски считаются наиболее опасными.