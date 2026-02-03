Полоцкий подросток попал в реанимацию после катания на тюбинге

В Полоцке 12‑летний мальчик оказался в реанимации после катания на тюбинге. Под присмотром отца ребенок спускался по необорудованному склону и врезался в дерево. Сейчас юный пациент в тяжелом состоянии – медики оказывают ему всю необходимую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на общее снижение числа зимних травм, больницы по всей стране продолжают принимать пациентов, получивших серьезные повреждения из-за сезонных забав. Главные причины происшествий – катание в необорудованных местах и пренебрежение базовыми правилами безопасности.