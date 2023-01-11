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Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом

11 января 2023 08:14
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим легкую закуску по итальянским мотивам.

Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом-1

Нужно подготовить томаты и моцареллу. Разрежем все на красивые четвертинки.

Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом-4

Начиняем тарталетки сливочным сыром. В каждую тарталетку кладем кусочек моцареллы и томата.

Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом-7

Добавим по капельке бальзамического соуса.

Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом-10

Добавим немного жареных подсолнечных семечек.

Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом-13

А теперь украсим все свежим базиликом. Эта закуска придумана по мотивам итальянского блюда капрезе – моцарелла с помидорами и базиликом. Завтрак готов!

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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