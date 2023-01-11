Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом

Нужно подготовить томаты и моцареллу. Разрежем все на красивые четвертинки.

Начиняем тарталетки сливочным сыром. В каждую тарталетку кладем кусочек моцареллы и томата.

А теперь украсим все свежим базиликом. Эта закуска придумана по мотивам итальянского блюда капрезе – моцарелла с помидорами и базиликом. Завтрак готов!

*На правах рекламы.