Тарталетки по мотивам итальянского капрезе. Кулинар поделилась интересным рецептом

Лена Климук, кулинар:
Приготовим легкую закуску по итальянским мотивам.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим легкую закуску по итальянским мотивам.
Нужно подготовить томаты и моцареллу. Разрежем все на красивые четвертинки.
Начиняем тарталетки сливочным сыром. В каждую тарталетку кладем кусочек моцареллы и томата.
Добавим по капельке бальзамического соуса.
Добавим немного жареных подсолнечных семечек.
А теперь украсим все свежим базиликом. Эта закуска придумана по мотивам итальянского блюда капрезе – моцарелла с помидорами и базиликом. Завтрак готов!
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