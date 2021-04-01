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Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода

01 апреля 2021 06:43
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Новости Беларуси. Национальный оператор почтовой связи запускает новый сервис. Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода-1

Чтобы им воспользоваться, нужно зарегистрироваться на сайте «Белпочты» и завести личный кабинет. Благодаря технологии больше не придется заполнять бумажные извещения и показывать паспорт. Для получения почтового отправления клиенту достаточно назвать свою фамилию, адрес отправления, а также телефон, указанный при регистрации. На данный номер поступит СМС-код, который необходимо сообщить оператору.

Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода-4

Не дожидаясь бумажного извещения, можно отследить и статус отправления. Для этого достаточно зайти на сайт «Белпочты» или воспользоваться мобильным приложением компании.

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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