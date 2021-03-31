Многодетным семьям вручили ключи от квартир сразу в двух домах в Чижовке. Что ещё построят в микрорайоне?

Новости Беларуси. 300 счастливых семей. Ключи от квартир сразу в двух домах вручили в микрорайоне Чижовка-6, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жилье получили в основном многодетные. Некоторым семьям выделили сразу две квартиры – одна- и двухкомнатную. Да и весь микрорайон – для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Чижовка-6 строилась с нуля, но уже сейчас здесь есть две новые улицы, строится паркинг. В планах возведение детского сада.

Василий Косовец, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:

В дальнейшем будет введено еще четыре дома. Их заселение мы планируем уже во втором квартале этого года и в принципе весь этот микрорайон закончим уже в этом году.