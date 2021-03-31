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Многодетным семьям вручили ключи от квартир сразу в двух домах в Чижовке. Что ещё построят в микрорайоне?

31 марта 2021 20:18
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Новости Беларуси. 300 счастливых семей. Ключи от квартир сразу в двух домах вручили в микрорайоне Чижовка-6, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Многодетным семьям вручили ключи от квартир сразу в двух домах в Чижовке. Что ещё построят в микрорайоне?-1

Жилье получили в основном многодетные. Некоторым семьям выделили сразу две квартиры – одна- и двухкомнатную. Да и весь микрорайон – для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Многодетным семьям вручили ключи от квартир сразу в двух домах в Чижовке. Что ещё построят в микрорайоне?-4

Чижовка-6 строилась с нуля, но уже сейчас здесь есть две новые улицы, строится паркинг. В планах возведение детского сада.

Многодетным семьям вручили ключи от квартир сразу в двух домах в Чижовке. Что ещё построят в микрорайоне?-7

Василий Косовец, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
В дальнейшем будет введено еще четыре дома. Их заселение мы планируем уже во втором квартале этого года и в принципе весь этот микрорайон закончим уже в этом году.

Многодетным семьям вручили ключи от квартир сразу в двух домах в Чижовке. Что ещё построят в микрорайоне?-10

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:
Уже выполнено благоустройство вокруг жилых домов. Вводится дорога. Буквально в ближайшее время будет запущен городской транспорт, то есть инфраструктура в этом микрорайоне тоже обустраивается и вводится в эксплуатацию. Поэтому, я думаю, ввод этих домов, этого жилья добавит красоту, уют и значимость Заводскому району.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Василий Косовец # Фотофакт

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