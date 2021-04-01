Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие

Новости Беларуси. Белорусы с 1 апреля смогут ездить на Кипр. Но есть условие: для посещения страны придется сдать несколько тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы с 1 апреля смогут ездить на Кипр. Но есть условие: для посещения страны придется сдать несколько тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минздрав Кипра опубликовал новую версию реестра стран с эпидемической ситуацией. В этом документе наша страна включена в красную зону. А это значит, что белорусские граждане могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды сдадут ПЦР-тест и он будет отрицательным.
Первый результат должен быть получен в лаборатории Беларуси. Сдать его нужно не ранее, чем за 72 часа до вылета. Второй тест на COVID придется пройти в аэропортах Ларнаки или Пафоса. На время получения результатов туристам предстоит некоторое время провести в самоизоляции в отеле.