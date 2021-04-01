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Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие

01 апреля 2021 06:28
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Новости Беларуси. Белорусы с 1 апреля смогут ездить на Кипр. Но есть условие: для посещения страны придется сдать несколько тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие-1

Минздрав Кипра опубликовал новую версию реестра стран с эпидемической ситуацией. В этом документе наша страна включена в красную зону. А это значит, что белорусские граждане могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды сдадут ПЦР-тест и он будет отрицательным.

Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие-4

Первый результат должен быть получен в лаборатории Беларуси. Сдать его нужно не ранее, чем за 72 часа до вылета. Второй тест на COVID придется пройти в аэропортах Ларнаки или Пафоса. На время получения результатов туристам предстоит некоторое время провести в самоизоляции в отеле.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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