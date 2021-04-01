Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие

Новости Беларуси. Белорусы с 1 апреля смогут ездить на Кипр. Но есть условие: для посещения страны придется сдать несколько тестов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Кипра опубликовал новую версию реестра стран с эпидемической ситуацией. В этом документе наша страна включена в красную зону. А это значит, что белорусские граждане могут избежать обязательного двухнедельного карантина, если дважды сдадут ПЦР-тест и он будет отрицательным.