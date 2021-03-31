Даже в плюс выходят на лёд. Спасатели предупреждают, что с 1 апреля ловить рыбу можно только с берега

Новости Беларуси. Плюс 15 за окном не смущает рыбаков. Любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Людей с удочками на льду в конце марта – в простонародье их называют камикадзе – можно заметить на Цнянском и Заславском водохранилищах. Рыбаки объясняют: толщина льда все еще позволяет бесстрашно ступать на него. Но это только в теории.
В реальности лед пористый и тает интенсивнее, чем зимой. Уже зафиксированы провалы, так что на неделе спасатели пресекают даже попытки подобраться к воде.
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
С 1 апреля вступает в силу запрет по нересту, то есть уже нельзя будет выходить на лед ловить, только с берега можно будет удочкой. А так как льдом покрыто все, людей там не должно быть. Будем смотреть, чтобы дети не выходили на лед, потому что детям интересно побегать, полазить, особенно когда это выходные, с родителями куда-то выезжают на природу, то постоянный контроль нужен.