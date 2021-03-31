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Полторы тысячи парковочных мест и обустройство велодорожек. Как развивается социальная инфраструктура в Первомайском районе?

31 марта 2021 11:31
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Новости Беларуси. Легендарный «Беларусьфильм», «Алмаз знаний» и Молодежный театр, а еще Ботанический сад и уникальный Музей валунов.

Чем живет сегодня Первомайский район? Говорим с его руководителем. В студии «Большого города» Дмитрий Шашок.

Илона Волынец, ведущая:
Инфраструктура успевает за строительством домов?

Полторы тысячи парковочных мест и обустройство велодорожек. Как развивается социальная инфраструктура в Первомайском районе?-1

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Как и везде, социальная сфера недостаточна. Если взять среднюю необходимость в детских садах, школах по району, то было бы и достаточно, но сегодня жилье в отдельных кварталах развивается, и жители не только Первомайского района, но и всего города желают иметь детский садик возле дома, школу в шаговой доступности. За последние три года было построено четыре детских садика, в том же «Маяке» ввели два в прошлом году, школа в поселке Восточном, в открытии которой участвовал Президент. В Военном городке проектируются детский сад, поликлиника. Со временем это все наверстывается. Конечно, хотелось бы как главе Администрации, так и многим жителям, чтобы это было своевременно. Мы стараемся.

Илона Волынец:
В прошлом году вы планировали обустроить более тысячи парковочных мест. Удалось ли это реализовать?

Дмитрий Шашок:
Так и есть. Мы сделали порядка полутора тысяч. Это с учетом новостроек, работ по системе ЖКХ, возведения паркингов. Я думаю, что в этом году эта цифра не уменьшится.

Полторы тысячи парковочных мест и обустройство велодорожек. Как развивается социальная инфраструктура в Первомайском районе?-3

Илона Волынец:
В 2021 году еще поставлена задача руководством города создать единую сеть велодорожек. Как вы оцените велоинфраструктуру в своем районе?

Дмитрий Шашок:
На протяжении последних четырех лет мы очень активно занимаемся понижением борта, чтобы не только велосипедистам, но и людям с ограниченными возможностями, мамам с детскими колясками было удобно передвигаться. У нас разработаны соответствующие планы, которые затрагивают многие районы Минска.

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# Социальная инфраструктура # Дмитрий Шашок # Илона Волынец

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