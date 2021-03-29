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Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?

29 марта 2021 14:49
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Новости Беларуси. Какая главная магистраль в Минске? Каждый ответит проспект Независимости. Именно по нему в нашу столицу попадают иностранные гости из аэропорта, а значит, первым в городе и обычные туристы, и официальные делегации видят Первомайский район. И тут важно, чтобы все было идеально. Как удается следить за порядком? Говорим с руководителем этого района. В студии «Большого города» Дмитрий Шашок.

Илона Волынец, ведущая:
Первомайский район занимает лидирующее место в городе по посадкам зеленых насаждений.

Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?-1

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Да, мы хотим поддерживать эту статистику, чтобы наш Первомайский район как был, как есть, так и в будущем был самым зеленым районом в Минске. В прошлом году мы высадили порядка 12 тысяч деревьев и более 80 тысяч кустарников. Задача в этом году не менее этих цифр. Этим занимаются не только коммунальные службы, тот же «Зеленстрой». Активное участие принимают все объекты и субъекты хозяйствования. Отдельное спасибо школьникам, студентам, тому же Институту погранслужбы.

Илона Волынец:
То есть, все подключаются?

Дмитрий Шашок:
Все подключаются. Спасибо жителям товариществ собственников, которые обустраивают свои прилегающие территории.

Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?-4

Илона Волынец:
Сейчас тоже работа кипит?

Дмитрий Шашок:
Да, сейчас в Минске, в том числе и в Первомайском районе, объявлен месячник по наведению порядка после зимы, нужно привести территорию в надлежащий вид.

Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?-7

Илона Волынец:
После зимы отдельные участки дорог оставляют желать лучшего. Везде активно работают дорожники. Как у вас с этим? Приводите в порядок дороги?

Дмитрий Шашок:
Конечно. Стоит задача в течение ближайшей недели завершить работы по критичной ямочности, а потом перейти в плановый текущий ремонт. Многое сделано. Сделано больше, чем в прошлом году, но это и требовалось в ситуации.

Почему в Первомайском самая высокая зарплата в Минске, и как Парк высоких технологий участвует в жизни района? – читайте далее.

# Озеленение # общество # Дмитрий Шашок # Илона Волынец # Фотофакт

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