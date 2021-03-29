Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?
Новости Беларуси. Какая главная магистраль в Минске? Каждый ответит – проспект Независимости. Именно по нему в нашу столицу попадают иностранные гости из аэропорта, а значит, первым в городе и обычные туристы, и официальные делегации видят Первомайский район. И тут важно, чтобы все было идеально. Как удается следить за порядком? Говорим с руководителем этого района. В студии «Большого города» Дмитрий Шашок.
Илона Волынец, ведущая:
Первомайский район занимает лидирующее место в городе по посадкам зеленых насаждений.
Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:
Да, мы хотим поддерживать эту статистику, чтобы наш Первомайский район как был, как есть, так и в будущем был самым зеленым районом в Минске. В прошлом году мы высадили порядка 12 тысяч деревьев и более 80 тысяч кустарников. Задача в этом году – не менее этих цифр. Этим занимаются не только коммунальные службы, тот же «Зеленстрой». Активное участие принимают все объекты и субъекты хозяйствования. Отдельное спасибо школьникам, студентам, тому же Институту погранслужбы.
Илона Волынец:
То есть, все подключаются?
Дмитрий Шашок:
Все подключаются. Спасибо жителям товариществ собственников, которые обустраивают свои прилегающие территории.
Илона Волынец:
Сейчас тоже работа кипит?
Дмитрий Шашок:
Да, сейчас в Минске, в том числе и в Первомайском районе, объявлен месячник по наведению порядка после зимы, нужно привести территорию в надлежащий вид.
Илона Волынец:
После зимы отдельные участки дорог оставляют желать лучшего. Везде активно работают дорожники. Как у вас с этим? Приводите в порядок дороги?
Дмитрий Шашок:
Конечно. Стоит задача – в течение ближайшей недели завершить работы по критичной ямочности, а потом перейти в плановый текущий ремонт. Многое сделано. Сделано больше, чем в прошлом году, но это и требовалось в ситуации.
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