Ремонтируют ямы, сажают тысячи деревьев и кустарников. Как наводят порядок в самом зелёном районе Минска?

Новости Беларуси. Какая главная магистраль в Минске? Каждый ответит – проспект Независимости. Именно по нему в нашу столицу попадают иностранные гости из аэропорта, а значит, первым в городе и обычные туристы, и официальные делегации видят Первомайский район. И тут важно, чтобы все было идеально. Как удается следить за порядком? Говорим с руководителем этого района. В студии « Большого города » Дмитрий Шашок.

Дмитрий Шашок, глава администрации Первомайского района:

Да, мы хотим поддерживать эту статистику, чтобы наш Первомайский район как был, как есть, так и в будущем был самым зеленым районом в Минске. В прошлом году мы высадили порядка 12 тысяч деревьев и более 80 тысяч кустарников. Задача в этом году – не менее этих цифр. Этим занимаются не только коммунальные службы, тот же «Зеленстрой». Активное участие принимают все объекты и субъекты хозяйствования. Отдельное спасибо школьникам, студентам, тому же Институту погранслужбы.

Илона Волынец:

То есть, все подключаются?

Дмитрий Шашок:

Все подключаются. Спасибо жителям товариществ собственников, которые обустраивают свои прилегающие территории.