Полтора часа мучений: американский рыбак поймал 270-килограммовую акулу

Новости США. Мэтт Пембертон, рыбак из штата Флорида, поймал акулу-мако, весом около 270 килограммов.

Пембертон и его друзья рыбачили на пляже города Панама-Сити-Бич. В какой-то Мэтт почувствовал, что на крючок попало что-то очень крупное. Чтобы вытащить акулу из воды, Пембертону пришлось попросить помощи у других рыбаков.

Семь человек пытались вытащить улов. И только через полтора часа им удалось доставить добычу на берег.

Длина рыбы – около трех метров. Мэтт Пембертон похвастался уловом в Facebook.

Мэтт Пембертон (в подписи к фотографии):

В ближайшее время мы будем вкусно питаться.

Невероятный улов и ещё более невероятный исход рыбалки. На Днепре летом прошлого года гомельчанин поймал сома весом 58 килограммов.

Однако ограничился фотосессией и позированием с уловом перед любительской видеокамерой. После чего рыбу отпустили восвояси.

Житель Гомеля Дмитрий Лебедев вот уже шесть лет с друзьями ловит рыбу. Неизменно на Днепре. Своё место, свои секреты – и результат не заставил себя ждать. Измотанную в схватке рыбу несколько взрослых мужчин с трудом подняли на борт катера. Тогда-то и пришло понимание, что экземпляр мягко сказать трофейный. Подробности читайте здесь.