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Полтора часа мучений: американский рыбак поймал 270-килограммовую акулу

11 марта 2015 09:02
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Новости США. Мэтт Пембертон, рыбак из штата Флорида, поймал акулу-мако, весом около 270 килограммов.

Пембертон и его друзья рыбачили на пляже города Панама-Сити-Бич. В какой-то Мэтт почувствовал, что на крючок попало что-то очень крупное. Чтобы вытащить акулу из воды, Пембертону пришлось попросить помощи у других рыбаков.

Семь человек пытались вытащить улов. И только через полтора часа им удалось доставить добычу на берег.

Длина рыбы – около трех метров. Мэтт Пембертон похвастался уловом в Facebook.

Мэтт Пембертон (в подписи к фотографии):
В ближайшее время мы будем вкусно питаться.

Невероятный улов и ещё более невероятный исход рыбалки. На Днепре летом прошлого года гомельчанин поймал сома весом 58 килограммов.

Однако ограничился фотосессией и позированием с уловом перед любительской видеокамерой. После чего рыбу отпустили восвояси. 

Житель Гомеля Дмитрий Лебедев вот уже шесть лет с друзьями ловит рыбу. Неизменно на Днепре. Своё место, свои секреты – и результат не заставил себя ждать. Измотанную в схватке рыбу несколько взрослых мужчин с трудом подняли на борт катера. Тогда-то и пришло понимание, что экземпляр мягко сказать трофейный. Подробности читайте здесь.

# общество # Фотофакт # Рыбалка # Мэтт Пембертон

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