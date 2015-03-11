Первые в жизни паспорта 11 марта вручили юношам и девушкам в Совете Республики

Новости Беларуси. Первые в своей жизни паспорта 11 марта получили юноши и девушки в Совете Республики. Таким образом, стартовала ежегодная патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси.

Главными героями дня стали лучшие представители одаренной молодежи со всей страны: отличники учёбы, участники научных конференций, призёры различных конкурсов и предметных олимпиад.

В торжественной обстановке поздравил ребят и вручил им их первый важный документ председатель Совета — Михаил Мясникович.

Александр Митусевич, ученик средней школы №13 (Гродно):

Паспорт – это очень важный документ, так как мне его вручат не так, как у всех – в паспортном столе, а в такой обстановке и такие важные люди для нашей страны.

Виктория Соловьева, ученица гимназии №56 (Гомель):

Меня пригласили за то, что я – победитель областной олимпиады. Это волнительно, это большая честь. В то же время, это очень приятно, что из всей республики выбирают именно тебя.

Вера Фоминых, ученица средней школы №14 (Брест):

Я теперь чувствую большую ответственность, что теперь я стала полноправным гражданином Республики Беларусь и надеюсь оправдать надежды моей страны. Я ей очень горжусь.

Все участники акции получили в подарок красочные издания и стилизованные обложки для паспорта. Кроме того, для школьников организовали экскурсию по зданию Совета Республики, во время которой ребята даже смогли провести пробное голосование.

В течение нескольких дней подобные церемонии пройдут во всех регионах страны.

Общественные и политические деятели, известные актеры, спортсмены, писатели вручат ребятам не только паспорта, но и памятные подарки. В юбилейный год Победы почетными гостями на таких встречах станут ветераны.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Для молодежи, с одной стороны, конечно, почетно. Потому что это праздник, это главный документ. По сути, эта путевка уже во взрослую жизнь. А с другой стороны, это очень ответственно. Потому что это ответственность не только за свою личную судьбу, но это уже ответственность за будущее своей страны. Именно поэтому мы вручаем это в такой торжественной обстановке. Сегодня у каждого молодого человека есть хорошая возможность, уникальная, принести пользу. По сути дела, не важно, сколько тебе лет, важно, чтобы ты хотел чего-то добиться в этой жизни.

Для ребят важно подчеркнуть, что главный документ, который они получают - паспорт, по сути, это уже путевка во взрослую жизнь. То есть мы говорим, что у молодого человека (девушки, парня) появляются не только права, но уже и обязанности – быть достойным гражданином своей страны.

Акция «Мы – граждане Беларуси» проходит уже в 11 раз, традиционно накануне Дня Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.