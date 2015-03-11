Белорусский писатель Изяслав Котляров презентовал документальную книгу о войне к 70-летию Победы

Новости Беларуси. 70-летию Победы посвящается. Белорусский писатель и публицист Изяслав Котляров презентовал новую книгу «Верность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для автора Великая Отечественная война – личная история. Он родился в 1938-ом году, отец воевал, а в День Победы в 1945-ом умерла мама писателя. Поэтому многие стихи в этом, по сути, документальном издании автобиографичны, они рассказывают о горьком военном детстве автора, есть и сонеты об отце-фронтовике.

Одна из поэм – «Бридский мох» – посвящена белорусской наступательной операции «Багратион». К слову, Изяслав Котляров является инициатором возведения в Светлогорском районе мемориала в память об этом событии.

Изяслав Котляров, писатель, публицист:

Книга для меня необычная, потому что она действительно документальная. Документальная по своей лирической тональности и, я надеюсь, по самой поэзии. В ней, кроме того, нет ни вымышленных событий, ни вымышленных имен.