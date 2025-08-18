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В Польше назревает серьезное недовольство среди педагогов. Учителя требуют 10-процентного повышения зарплат, но надежды на выполнение требований почти нет. Правительство действует медленно, обещания откладываются на годы. Андрей Николаевич, как унылое настроение педагогов скажется на качестве образования?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

А зачем полякам хорошее образование? Знаменитым на всю Европу польским сантехникам оно не надо. 300-тысячному военному контингенту у наших границ тоже. Не нужно образование также ни писовцам, ни тусковцам, то есть ни правительству, ни президенту. Потому что все, что им надо знать, им из Вашингтона продиктуют.

А из Лондона пояснят, если будет непонятно. Польским фермерам образование требуется лишь для того, чтобы делить зарплаты убирающих клубнику пополам и вычитать из иммигрантских пеньонзов штрафы. А польской шляхте в школе достаточно рассказать лишь про Польшу «от можа да можа» и крэсы ўсходнія, которые надо снова забрать у проживающего там быдла.

И поскольку на свете нет поляка, который не был бы одновременный шляхтичем, равным самому королю – да что там равным? Во многом того превосходящим! То унылые настроения педагогов становятся понятными. Ведь как их ни учи, что им ни преподавай, загоновый шляхтич, похоже, будет вечно торчать из большинства польских политиков. Как сказал писатель Славомир Мрожек: «Польша – страна, расположенная к Востоку от Запада и к Западу от Востока». Вот вам и все образование.