Польские силовики демонтировали заграждение на границе с Беларусью, чтобы вытеснить беженцев

Очередную провокацию от польских силовиков успешно предотвратили белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередную провокацию от польских силовиков успешно предотвратили белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 14 октября их коллеги из Евросоюза доставили на линию польско-белорусской границы около 20 беженцев. Чтобы силой вытеснить мигрантов на территорию нашей страны, там заранее частично демонтировали заграждение. Однако эта попытка не осталась незамеченной. На место оперативно прибыл белорусский наряд.
Несмотря на то, что польские военные с применением силы заставляли беженцев незаконно пересечь границу, вся группа осталась на территории Польши. В результате мигрантов снова погрузили в машины и увезли.
Подобные факты фиксируются уже чуть ли не ежедневно. При этом все тщательно скрывается от общественности и международных организаций.