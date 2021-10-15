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Польские силовики демонтировали заграждение на границе с Беларусью, чтобы вытеснить беженцев

15 октября 2021 14:27
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Очередную провокацию от польских силовиков успешно предотвратили белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские силовики демонтировали заграждение на границе с Беларусью, чтобы вытеснить беженцев-1

Вечером 14 октября их коллеги из Евросоюза доставили на линию польско-белорусской границы около 20 беженцев. Чтобы силой вытеснить мигрантов на территорию нашей страны, там заранее частично демонтировали заграждение. Однако эта попытка не осталась незамеченной. На место оперативно прибыл белорусский наряд.  

Несмотря на то, что польские военные с применением силы заставляли беженцев незаконно пересечь границу, вся группа осталась на территории Польши. В результате мигрантов снова погрузили в машины и увезли.  

Польские силовики демонтировали заграждение на границе с Беларусью, чтобы вытеснить беженцев-4

Подобные факты фиксируются уже чуть ли не ежедневно. При этом все тщательно скрывается от общественности и международных организаций.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

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