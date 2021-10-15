Польские силовики демонтировали заграждение на границе с Беларусью, чтобы вытеснить беженцев

Вечером 14 октября их коллеги из Евросоюза доставили на линию польско-белорусской границы около 20 беженцев. Чтобы силой вытеснить мигрантов на территорию нашей страны, там заранее частично демонтировали заграждение. Однако эта попытка не осталась незамеченной. На место оперативно прибыл белорусский наряд.

Несмотря на то, что польские военные с применением силы заставляли беженцев незаконно пересечь границу, вся группа осталась на территории Польши. В результате мигрантов снова погрузили в машины и увезли.