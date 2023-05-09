Польские перевозчики заблокировали последний погранпереход для фур на белорусской границе

Еще одна новость из Польши. Праздничным приветом стала остановка фур на границе с Беларусью. Блокада терминала «Корощин», с нашей стороны это пункт пропуска «Козловичи», началась буквально полчаса назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, это единственный оставшийся путь на белорусско-польской границе для фур.

В сегодняшней акции протеста примет участие около сотни грузовиков. Сценарий уже отработанный. Раньше польские транспортные компании, начали аналогичную блокировку пункта пропуска на границе с Украиной. С помощью таких мер они требуют от правительства более выгодных условий для местных перевозчиков. После санкций ЕС в отношении Беларуси и России значительные льготы получили украинские перевозчики, а польские несут большие убытки. Сегодняшняя акция санкционирована. Разрешение на протест у польско-белорусской границы выдан сроком ровно на месяц. Зная «дружелюбность» соседей, дату для начала акции они выбрали явно не случайно.