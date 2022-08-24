Польская сторона на границе не оформляет документы часами. В чём причина такого поведения?
На границе со странами Европейского союза растут очереди из легковых автомобилей. Время ожидания занимает от десятков часов до нескольких суток. Одна из самых напряженных ситуаций на польском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польская сторона не выполняет норму приема транспорта, а иногда и вовсе не оформляет документы часами либо пропускает не больше 2-5 машин. Письма, направленные белорусским Госпогранкомитетом для выяснения причин задержек, остаются без ответа.
Николай Кабанов, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:
К сожалению, польская сторона никакой официальной информации относительно каких-то компьютерных сбоев, проведения ремонтных работ и иных обстоятельств, которые препятствуют приему транспортных средств, в нашу сторону не предоставляет. На сегодня сопредельная сторона принимает не больше 600 транспортных средств. Это суточный показатель. То есть цифры говорят ярче всего. Даже 50 % от пропускной способности польская сторона, к сожалению, не может в настоящий момент обеспечить.
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