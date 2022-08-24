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Польская сторона на границе не оформляет документы часами. В чём причина такого поведения?

24 августа 2022 16:51
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На границе со странами Европейского союза растут очереди из легковых автомобилей. Время ожидания занимает от десятков часов до нескольких суток. Одна из самых напряженных ситуаций на польском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская сторона на границе не оформляет документы часами. В чём причина такого поведения?-1

Польская сторона не выполняет норму приема транспорта, а иногда и вовсе не оформляет документы часами либо пропускает не больше 2-5 машин. Письма, направленные белорусским Госпогранкомитетом для выяснения причин задержек, остаются без ответа.

Польская сторона на границе не оформляет документы часами. В чём причина такого поведения?-4

Николай Кабанов, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:
К сожалению, польская сторона никакой официальной информации относительно каких-то компьютерных сбоев, проведения ремонтных работ и иных обстоятельств, которые препятствуют приему транспортных средств, в нашу сторону не предоставляет. На сегодня сопредельная сторона принимает не больше 600 транспортных средств. Это суточный показатель. То есть цифры говорят ярче всего. Даже 50 % от пропускной способности польская сторона, к сожалению, не может в настоящий момент обеспечить.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Николай Кабанов # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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