Истинные ценности возвращаются в кино. Организаторы «Листопада» готовят афишу на 2023 год

Новости Беларуси. На неделе завершился «Листопад». Это международный кинофестиваль, который сегодня показывает то, что не увидишь уже во многих странах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это ленты об истинных ценностях: о любви, отношениях отцов и детей, доверии и справедливости. Не зря же приз зрительских симпатий на «Листопаде», а в первые годы фестиваля он был даже важнее признания профессионального жюри, получила кинокартина «Святой архипелаг». Это более чем масштабное повествование о жизни Соловецкого монастыря – крупнейшего центра православного подвижничества на русском Севере. И еще интересно, что на этом фестивале второе рождение переживает документалистика. На время зритель охладел к этому жанру. Но сейчас, видимо, интуитивно люди потянулись к неигровому кино, чувствуя, что здесь их не обманут.

Сергей Дебижев, кинорежиссер (Россия):

Документальное кино на самом деле является на сегодня настоящим островом правды истины, которое пытается, используя остатки совести у кинематографистов, которые занимаются документалистикой, разобраться в этом мире, попытаться понять пути выхода из этих духовных тупиков и кризисов.

В 2022 году эксперты посмотрели около 100 конкурсных картин. А к фестивалю присоединились не только в столице. Качественное кино посмотрели в десятках белорусских городов. Организаторы «Листопада» уже готовят афишу на следующий год.