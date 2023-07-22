Военнослужащие столичной механизированной бригады проводят учения под Борисовом

Новости Беларуси. Оборона, занятие рубежей, оборудование укрытий в занятых районах. На полигоне под Борисовом проходят занятия с военнослужащими столичной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы отрабатывают алгоритм действий в различных ситуациях, а также оттачивают навык ведения стрельбы из стрелкового оружия и вооружения БМП-2.