Военнослужащие столичной механизированной бригады проводят учения под Борисовом
Новости Беларуси. Оборона, занятие рубежей, оборудование укрытий в занятых районах. На полигоне под Борисовом проходят занятия с военнослужащими столичной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бойцы отрабатывают алгоритм действий в различных ситуациях, а также оттачивают навык ведения стрельбы из стрелкового оружия и вооружения БМП-2.
Антон Шалухо, командир механизированного батальона:
Отрабатывают вопросы занятия рубежей, назначены инженерное и фортификационное оборудование. А также составление карточек огня и создание систем огня в целом. Несомненно, в ходе занятий применяется опыт конфликтов, опыт подготовки наших соседних государств, в частности Российской Федерации, на которых уже много лет отрабатываются эти дополнительные места. Военно-медицинская подготовка, упражнения тактических стрельб, инженерная подготовка и другие.
Еще одна важная часть тренировки – практические занятия по медицинской подготовке. Навык оказания первой помощи должен быть отработан до автоматизма, ведь в реальном бою от этого будут зависеть жизни. Что делать, если напарник попал под обстрел, как безопасно эвакуировать раненного? Опытные наставники обучают военных всем тонкостям.