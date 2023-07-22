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Военнослужащие столичной механизированной бригады проводят учения под Борисовом

22 июля 2023 08:11
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Новости Беларуси. Оборона, занятие рубежей, оборудование укрытий в занятых районах. На полигоне под Борисовом проходят занятия с военнослужащими столичной механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы отрабатывают алгоритм действий в различных ситуациях, а также оттачивают навык ведения стрельбы из стрелкового оружия и вооружения БМП-2.

Военнослужащие столичной механизированной бригады проводят учения под Борисовом-1

Антон Шалухо, командир механизированного батальона:
Отрабатывают вопросы занятия рубежей, назначены инженерное и фортификационное оборудование. А также составление карточек огня и создание систем огня в целом. Несомненно, в ходе занятий применяется опыт конфликтов, опыт подготовки наших соседних государств, в частности Российской Федерации, на которых уже много лет отрабатываются эти дополнительные места. Военно-медицинская подготовка, упражнения тактических стрельб, инженерная подготовка и другие.

Военнослужащие столичной механизированной бригады проводят учения под Борисовом-4

Еще одна важная часть тренировки – практические занятия по медицинской подготовке. Навык оказания первой помощи должен быть отработан до автоматизма, ведь в реальном бою от этого будут зависеть жизни. Что делать, если напарник попал под обстрел, как безопасно эвакуировать раненного? Опытные наставники обучают военных всем тонкостям.

# Военные учения # общество # Антон Шалухо # Фотофакт

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