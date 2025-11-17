«Бабушка не может сдержать эмоций» – поговорили с людьми на вновь открытых КПП на границе с Польшей

Зеленый свет грузоперевозкам и пассажирскому потоку. В два часа ночи по минскому времени Польша открыла движение в пунктах пропуска «Бобровники» и «Кузница-Белостоцкая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О своем решении сопредельная сторона еще 15 ноября официально уведомила Беларусь. Наша страна положительно оценила такое решение, ведь мы давно призывали Варшаву к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. С вечера 16 ноября на белорусско-польской границе работала наша съемочная группа. Как складывалась ситуация – в материале Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Гула машин здесь не слышали почти три года. Сегодня ночью в погранкоридор «Берестовица-Бобровники» стал заезжать транспорт – Польша возобновила работу своего пункта пропуска. Заграждение убрано.

Шлагбаум открыт. Теперь пункт пропуска возвращается к привычной нормальной жизни. Зеленый свет и грузоперевозкам, и удобному перемещению между странами простых людей. Ведь их связывают и родственные связи по обе стороны границы, и деловые отношения, и туристические. Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска – Бычковский.

Еду в Польшу к бабушке своей, живет бабушка у меня возле самой границы. Знаете, какая это радость? И мне, и бабушке. Сами понимаете, проехать через Брест – просто ужас. А сейчас бабушка пишет, что не может эмоции сдержать. Потому стараюсь приехать.

Мы этой стороной привыкли, кто с Гродненской области. Тут рядышком, близко. Во-вторых, один проход – это очень тяжело было. Во-вторых, по 20-30 километров очереди. Жить в машине. А со стороны Польши нет зоны ожидания, нет накопителя. Вам все скажут, что очень радостно, что открыли.