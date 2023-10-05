В Беларуси проходят занятия по мобилизационной готовности

Новости Беларуси. Готовы к любым вызовам. Занятия по мобилизационной подготовке продолжаются в Беларуси. Сегодня, 5 октября, свои знания и навыки совершенствовали группы управления формированиями. В их составе сотрудники исполнительных комитетов, которые в случае необходимости должны принять на себя новые обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их особенности и изучили в ходе подготовки. Участников ознакомили с нормативно-правовыми документами, учили взаимодействию в подгруппах. Практические занятия пройдут уже завтра с участием военнообязанных. Пристальное внимание планируют уделить порядку их действия при формировании территориальных войск. Такие мероприятия по мобилизационной подготовке в Беларуси проводятся регулярно. В этом году коррективы внес закон «О народном ополчении». Теперь их формирования тоже привлекают к занятиям.

Дмитрий Вольфович, начальник направления территориальной обороны – заместитель военного комиссара Минской области:

Отряды народного ополчения сейчас являются силами территориальной обороны, поэтому мы их планируем к применению. Также в ходе формирований этих отрядов народного ополчения с ними территориальные органы внутренних дел проводят занятия, теоретические и практические. И после этого, как они сформируются, эти отряды, они приступают к выполнению задач по поддержанию силовых мер военного положения.