Не забудьте захватить зонт: дожди и грозы ожидаются в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз на выходные приготовила белорусам погода. Дожди и грозы ожидаются на большей территории страны.



Республиканский центр по гидрометеорологии:

В ближайшие сутки, 19 сентября, погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Ветер переменных направлений: ночью слабый, днем слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°C, по юго-востоку до +18°C; максимальная днем +16..+23°C, по юго-востоку +24..+29°C. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

20 и 21 сентября страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления с фронтальными разделами.

20 сентября преимущественно по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью +7..+14°C, по юго-востоку до +16°C; днем +15..+22°C, по юго-востоку Гомельской области до +26°C.

Синоптики говорят: зонт в такую погоду точно не будет лишним.



А вот как правильно ухаживать за зонтиком на неделе выясняли корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения». Подробности здесь.