«Полный спектр восстановительных и реабилитационных мероприятий». Новое здание поликлиники открылось в Минске
Новости Беларуси. Здоровье – одна из главных ценностей в жизни каждого человека. В Московском районе столицы завершилось строительство нового шестиэтажного здания 15-й городской поликлиники, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Медицинское учреждение оснащено новейшим оборудованием и обладает внушительными диагностическими возможностями.
Никита Студент, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:
Поликлиника рассчитана на 850 посещений в смену. Помощь в поликлинике оказывается по 12 специальностям. У нас появилось травматолого-хирургическое отделение, рентген-отделение, инфекционный блок с отдельным входом с улицы, оснащенное физиотерапевтическое отделение, где оказывается полный спектр восстановительных и реабилитационных мероприятий.
Теперь у врачей нет необходимости направлять пациентов на обследование в другие лечебные учреждения. Все необходимые процедуры можно выполнить прямо на месте. В офтальмологическом кабинете с помощью современного оборудования диагностируют различные заболевания глаз и подбирают при необходимости очки, а также измеряют глазное давление бесконтактным способом.
Кристина Павлович, врач-офтальмолог УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:
Авторефрактометр помогает нам определять остроту зрения пациентов. То есть это мы проводим в целом каждому практически пациенту, который приходит к нам, как просто для, например, профосмотра, так и когда у пациента есть какие-то жалобы по глазам.
Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. Это нам завещал еще Гиппократ, но до сих пор это высказывание не подвергается сомнению. Раннее выявление и профилактика любых факторов риска помогают сохранить активность до глубокой старости. Кабинет патологии шейки матки предназначен для проведения диагностики и лечения фоновых и предраковых женских заболеваний.
Наталья Савицкая, врач акушер-гинеколог УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:
Сегодня в наличии имеется новое оборудование – видеокольпоскоп, электро-хирургический аппарат «Фотек 80». Женская консультация обслуживает 26 700 человек. У нас работает семь гинекологических участков, средняя укомплектованность на одном участке по женскому населению – 3 700. Комплектация в нашей женской консультации по персоналу составляет 100 %. Доступность оказания медицинской помощи женскому населению у нас стопроцентная.
В настоящее время жительницам Московского района доступен еще и скрининг молочных желез. В аудиологическом кабинете проверяют слух – выполняется аудиограмма, тимпанометрия, и исследуется состояние ушных перепонок.
Илона Фошина, врач-оториноларинголог УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:
У нас есть более пяти ЛОР-кабинетов. Данная ЛОР-установка является комплексным аппаратом, который предполагает множество различных процедур медицинских, в том числе можно промыть серные пробки при заложенности ушей у пациентов. Данная аппаратура поддерживает функции промывания лакун миндалин при хроническом тонзиллите. Есть возможность проведения пневмомассажа барабанных перепонок. Также есть возможность орошения глотки различными медикаментами при необходимости, для этого существуют специальные распылители.
Аппарат поддерживает функцию эндоскопического исследования. Возможно не только провести осмотр барабанных перепонок и полости уха снаружи, но и при необходимости детально исследовать полость носа для исключения различных патологий. Современная медицина настолько далеко шагнула вперед, что сегодня излечимы многие заболевания, которые еще недавно считали смертельно опасными. Большинство технологий, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня все шире внедряются в ежедневную медицинскую практику. Будьте здоровы!
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