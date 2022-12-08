«Полный спектр восстановительных и реабилитационных мероприятий». Новое здание поликлиники открылось в Минске

Новости Беларуси. Здоровье – одна из главных ценностей в жизни каждого человека. В Московском районе столицы завершилось строительство нового шестиэтажного здания 15-й городской поликлиники, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Медицинское учреждение оснащено новейшим оборудованием и обладает внушительными диагностическими возможностями.

Никита Студент, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:

Поликлиника рассчитана на 850 посещений в смену. Помощь в поликлинике оказывается по 12 специальностям. У нас появилось травматолого-хирургическое отделение, рентген-отделение, инфекционный блок с отдельным входом с улицы, оснащенное физиотерапевтическое отделение, где оказывается полный спектр восстановительных и реабилитационных мероприятий.

Теперь у врачей нет необходимости направлять пациентов на обследование в другие лечебные учреждения. Все необходимые процедуры можно выполнить прямо на месте. В офтальмологическом кабинете с помощью современного оборудования диагностируют различные заболевания глаз и подбирают при необходимости очки, а также измеряют глазное давление бесконтактным способом.

Кристина Павлович, врач-офтальмолог УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:

Авторефрактометр помогает нам определять остроту зрения пациентов. То есть это мы проводим в целом каждому практически пациенту, который приходит к нам, как просто для, например, профосмотра, так и когда у пациента есть какие-то жалобы по глазам.

Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. Это нам завещал еще Гиппократ, но до сих пор это высказывание не подвергается сомнению. Раннее выявление и профилактика любых факторов риска помогают сохранить активность до глубокой старости. Кабинет патологии шейки матки предназначен для проведения диагностики и лечения фоновых и предраковых женских заболеваний.

Наталья Савицкая, врач акушер-гинеколог УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:

Сегодня в наличии имеется новое оборудование – видеокольпоскоп, электро-хирургический аппарат «Фотек 80». Женская консультация обслуживает 26 700 человек. У нас работает семь гинекологических участков, средняя укомплектованность на одном участке по женскому населению – 3 700. Комплектация в нашей женской консультации по персоналу составляет 100 %. Доступность оказания медицинской помощи женскому населению у нас стопроцентная.

В настоящее время жительницам Московского района доступен еще и скрининг молочных желез. В аудиологическом кабинете проверяют слух – выполняется аудиограмма, тимпанометрия, и исследуется состояние ушных перепонок.

Илона Фошина, врач-оториноларинголог УЗ «15-я городская поликлиника г. Минска»:

У нас есть более пяти ЛОР-кабинетов. Данная ЛОР-установка является комплексным аппаратом, который предполагает множество различных процедур медицинских, в том числе можно промыть серные пробки при заложенности ушей у пациентов. Данная аппаратура поддерживает функции промывания лакун миндалин при хроническом тонзиллите. Есть возможность проведения пневмомассажа барабанных перепонок. Также есть возможность орошения глотки различными медикаментами при необходимости, для этого существуют специальные распылители.