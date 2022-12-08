Ситуация с очередями на границе усугубляется, в Европе не соблюдают международные нормы

Ситуация с очередями на границе продолжает оставаться напряженной и, кажется, только усугубляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контрольные службы сопредельных стран ЕС, уже очевидно, намеренно затягивают процедуры оформления автотранспорта. Например, за ноябрь литовская сторона принимала в среднем только 35 % грузовиков от нормы. Чуть лучше ситуация в направлении Польши и Латвии. Власти Европы полностью ушли от соблюдения всевозможных международных норм, правил и договоренностей. От этого страдают лишь потребители и бизнес. Сегодня мы становимся свидетелями того, как на границах и погранпереходах рушатся последние мосты добрососедства.