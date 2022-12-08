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Ситуация с очередями на границе усугубляется, в Европе не соблюдают международные нормы

08 декабря 2022 08:04
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Ситуация с очередями на границе продолжает оставаться напряженной и, кажется, только усугубляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с очередями на границе усугубляется, в Европе не соблюдают международные нормы-1

Контрольные службы сопредельных стран ЕС, уже очевидно, намеренно затягивают процедуры оформления автотранспорта. Например, за ноябрь литовская сторона принимала в среднем только 35 % грузовиков от нормы. Чуть лучше ситуация в направлении Польши и Латвии. Власти Европы полностью ушли от соблюдения всевозможных международных норм, правил и договоренностей. От этого страдают лишь потребители и бизнес. Сегодня мы становимся свидетелями того, как на границах и погранпереходах рушатся последние мосты добрососедства.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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