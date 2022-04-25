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Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы

25 апреля 2022 13:41
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Новости Беларуси. В Минской области выпускают медицинские ампулы полностью белорусского производства. Уникальное предприятие работает в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Производство фармацевтической тары набирает обороты и повышает внутренний спрос. На предприятии «Белмедстекло» планируют выйти на мощность в 550 миллионов ампул в год. Что полностью покроет потребности фармацевтических компаний в качественном медицинском стекле.  

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.  

Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы-1

Борисов – город промышленный. Много предприятий. Производят даже медицинское стекло. Курс взят на импортозамещение. На базе завода «Белмедстекло» выпускают ампулы и флаконы для фармацевтических компаний. Это единственное в стране предприятие, которое позволяет удовлетворить потребности отечественных производителей лекарственных препаратов в ампулах и флаконах.  

Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы-4

Анна Куртасова, корреспондент:  
В этом цеху 15 ампульных автоматов. Процесс производства стекла полностью автоматизирован. В сутки только одна линия выпускает порядка 100 тысяч медицинской тары.  

Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы-7

Линии современные, много автоматики, что дает выпускать качественное стекло. Это оборудование самостоятельно выливает стенки, далее формует горлышко и дно ампул разных объемов: один, два и пять миллилитров.  

Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы-10

Николай Анищенко, наладчик оборудования стекольного производства ОАО «Белмедстекло»:  
Автомат ММ30 [Ампульная машина Moderne Mecanique MM30 – прим.ред.] выпускает ампулы: единицу, тройку, пятерку. По необходимости можем выполнять любую форму ампулы под заказ.  

Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы-13

Далее смотрите в видеоматериале.  

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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