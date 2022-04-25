Полностью белорусского производства. Посмотрите, как в Борисове выпускают медицинские ампулы и флаконы

Новости Беларуси. В Минской области выпускают медицинские ампулы полностью белорусского производства. Уникальное предприятие работает в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Производство фармацевтической тары набирает обороты и повышает внутренний спрос. На предприятии «Белмедстекло» планируют выйти на мощность в 550 миллионов ампул в год. Что полностью покроет потребности фармацевтических компаний в качественном медицинском стекле. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

Борисов – город промышленный. Много предприятий. Производят даже медицинское стекло. Курс взят на импортозамещение. На базе завода «Белмедстекло» выпускают ампулы и флаконы для фармацевтических компаний. Это единственное в стране предприятие, которое позволяет удовлетворить потребности отечественных производителей лекарственных препаратов в ампулах и флаконах.

Анна Куртасова, корреспондент:

В этом цеху 15 ампульных автоматов. Процесс производства стекла полностью автоматизирован. В сутки только одна линия выпускает порядка 100 тысяч медицинской тары.

Линии современные, много автоматики, что дает выпускать качественное стекло. Это оборудование самостоятельно выливает стенки, далее формует горлышко и дно ампул разных объемов: один, два и пять миллилитров.

Николай Анищенко, наладчик оборудования стекольного производства ОАО «Белмедстекло»:

Автомат ММ30 [Ампульная машина Moderne Mecanique MM30 – прим.ред.] выпускает ампулы: единицу, тройку, пятерку. По необходимости можем выполнять любую форму ампулы под заказ.