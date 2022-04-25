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Основные нарушения – превышение скорости и проезд на красный. ГАИ Минска усилила контроль за мотоциклистами

25 апреля 2022 13:41
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ усилили контроль за движением двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С начала 2022 года в Минске зарегистрированы одно ДТП с мотоциклистом и четыре с велосипедистами. Пострадавшие получили травмы.  

Основные нарушения – превышение скорости и проезд на красный. ГАИ Минска усилила контроль за мотоциклистами-1

Инспекторы ГАИ с наступлением мотосезона активно мониторят ситуацию на дороге. Основные нарушения – превышение скорости, игнорирование требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и нарушение правил маневрирования.  

Основные нарушения – превышение скорости и проезд на красный. ГАИ Минска усилила контроль за мотоциклистами-4

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мигорисполкома:  
В прошлом году, как показывает статистика, произошло 50 автоаварий с участием мотоциклистов, в которых 3 человека погибли и 51 получили различные травмы и увечья. Пострадали 53 велосипедиста, 16 из которых дети. В связи с этим Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, напоминает о мерах безопасности и об уважительном отношении друг к другу.  

Основные нарушения – превышение скорости и проезд на красный. ГАИ Минска усилила контроль за мотоциклистами-7

Мотоцикл – самый травмоопасный вид транспорта, поэтому необходима серьезная подготовка водителя. И, как свидетельствует статистика, чаще всего ДТП совершаются молодыми людьми на мощных спортивных мотоциклах.  

# ГАИ # общество # Татьяна Сподабаева # Фотофакт

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