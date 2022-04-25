Дайте вещам второй шанс. Куда в Минске сдать старую технику и одежду?

Если у вас вдруг залежались дома сломанные ноутбуки, холодильники или любая другая ненужная техника, то не стоит отправлять эти вещи прямиком в мусоропровод. Есть более безопасные способы от них избавиться.

Ольга Островская, начальник управления по работе с клиентами:

От населения мы принимаем любую технику будь то она в исправном или неисправном состоянии. Для того чтобы ее потом утилизировать правильно.

Забор техники у населения осуществляется на бесплатной основе. На приемном пункте есть выплата, если привезти ее туда самостоятельно. Также сейчас организация проводит акцию. Те, кто сдает газовые и электроплиты, получают за это денежное вознаграждение. Ольга Островская:

Мы из квартир, из садовых товариществ, из гаражных кооперативов, из товариществ собственников вывозим тоже технику. То есть нам оставляют в кол-центре заявку, мы ее принимаем и уже потом созваниваемся с клиентом. И в удобное для них время и день вывозим у них технику, выносим из квартиры.

На контейнерных площадках размещены наклейки с подробной информацией касательно вывоза бытовой техники. Израсходованные батарейки, перегоревшие лампочки, оказавшись на свалке, могут навредить природе, животным и людям. Но если мусор правильно переработать, он превратится в новые товары и принесет пользу.

Владимир Мишенин, начальник цеха переработки электронных отходов:

Мы здесь просто уже сортируем по видам нашу технику, которую население нам сдает. Это в дальнейшем все поступает на вторичную переработку. Большая часть всех отходов вторично используется – около 80 %. Батарейка начинает разлагаться, окисляться, в ней находится графит. Одна батарейка загрязняет более 20 квадратных метров почвы. Воды загрязняет в три раза больше.

Белорусский Красный Крест принимает одежду, обувь и другие предметы бытового обихода для передачи нуждающимся категориям населения.

Екатерина Шаршунова, специалист по связям с общественностью Белорусского Красного Креста:

Вещи можно приносить в наши региональные организации по всей стране, а также в наши контейнеры для приема вещей. Мы просим приносить вещи в хорошем состоянии, в чистом виде, пригодные для ношения, потому что у нас нет возможности проводить санитарную обработку.

Контейнеры для сбора находятся в Гомельской и Брестской областях, в Могилеве и Минске. Но чтобы не было переизбытка, перед тем как привезти вещи в выбранную организацию, уточняйте заранее, есть ли возможность и место их принять.