Политолог рассказал, как менялась повестка беглой оппозиции и какие проблемы у неё сейчас

Андрей Лазуткин, политолог:

Я вам скажу, что мы с вами давно живем. Если брать оппозиционную повестку, как она менялась за 15 лет. Раньше у них было 80% – это белорусские события, мова, гiсторыя: любим полицаев, любим Беларусь, значит, 300 лет войны с русскими. И там процентов 10 было про какую-нибудь Украину, как демократию строят, что такое голодомор и все остальное. Сейчас, если посмотреть соотношение повестки, это уже 10 % что-то про историю белорусскую и какие-то белорусские темы, а 90 % – эта вся повестка, условно белорусская, привязанная к Украине, через призму украинских событий. И они сегодня, все вот эти центры, которые за границей действуют, они все работают по украинской повестке. О чем это говорит? Что есть некий центр, который их организует и координирует. Что это за центр? Если повестка военная, то и центр тоже военный.

То есть у них это называется борьба с дезинформацией российской. Ну реально они сами как бы занимаются вот той самой дезинформацией. Получается, что это все отстроилось под Демпартию США. Сейчас начальник меняется. То есть понятно, что там такая тоже вертикаль построена. Эта вся военная вертикаль тоже будет немножко перестраиваться. Но, как говорят специалисты, есть шанс, что немножко они все там будут сидеть без денег в ближайшее какое-то время. Поэтому вся вот эта военная повестка, которая там транслируется на Беларусь, посмотрим, возможно, даже и притихнет. Поглядим, Григорий. По крайней мере, там есть определенные проблемы, это я могу сказать точно. Как они их будут решать, ну, посмотрим.