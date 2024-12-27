Лазуткин: задача власти – решать проблемы бытового характера, чтобы их не брала к себе оппозиция

Андрей Лазуткин, политолог:

Могу вам сказать, что накануне выборов что отрабатывалось. Как бы разные сценарии, что может быть, не будем все рассказывать, но самое простое – масштабировать какую-то социальную проблему. Условно, плохое ЖКХ, значит, и из этого раздуть какое-то социальное недовольство. Можно это сделать сегодня? Наверное, можно, но ограничено. Поэтому задача сегодня нашей прессы... Ну, все мы молодцы, все мы там что-то про «Орешник» рассказываем, прочее-прочее, это все такая внешняя повестка. Ну, человек живет в каком-то районе там, в какой-то области, вот у него есть проблема там, не знаю: крыша, застройка какая-то, дорога плохая, что-то еще.

И вот надо адресно выявлять вот такие точки нестабильные, помогать местной власти это все решать, если надо, подсвечивать. И вот это та работа, которая зачастую у нас немножечко провисала, потому что шел внешний контур, постоянные проблемы с этой Украиной. Мы его нормально закрываем, а вот что касается вот этих бытовых вещей, их можно закрывать бесконечно. То есть в любой стране мира, какую ни возьмете: Британию, США, Западную Европу, Россию – везде есть определенные какие-то проблемы бытового свойства. То есть вот задача власти – просто смотреть эти сигналы все, чтобы их не брала к себе оппозиция.