Рекордное количество гостей принял символ белорусской государственности – Дворец Независимости. 27 декабря он распахнул двери для тех, кто ежедневным трудом обеспечивает безопасность нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более четырех сотен сотрудников Министерства внутренних дел смогли оценить величие Дворца. Среди них – начальники департаментов МВД и ГУВД Мингорисполкома, представители ведомственных учреждений образования, территориальных органов, командиры войсковых частей внутренних войск МВД.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт лично поприветствовала гостей и провела их по знаковому объекту. По традиции, по мраморному полу величественных залов, офицеры шли под руку со своими супругами. Благодаря их поддержке, офицеры могут спокойно защищать страну.

Юрий Высоцкий, начальник управления финансов и тыла УВД Гомельского облисполкома:

Первый раз нахожусь в данном Дворце Независимости. Очень интересно. Такое впечатление, что находишься вообще в другом измерении, в другой какой-то атмосфере. Валерия Высоцкая:

Очень приятно, конечно, окунуться в такую атмосферу, побыть в таком замечательном месте. Это дорогого стоит.

Артур Шахлай, заместитель начальники УВД Могилевского облисполкома, начальник милиции общественной безопасности:

Гордость. Для того чтобы попасть в такое место, в такое время. Все-таки это сильная идеологическая акция. Чтобы побывать здесь, посмотреть изнутри, где творится история нашего государства. Виктория Шахлай:

Для меня это волшебство просто. Я первый раз во Дворце Независимости, муж уже не первый раз. Поэтому все то, что здесь происходит, это большое количество народа, до такой степени организация и красота, в которую я попала. Я просто счастлива. Именно здесь звучат громкие заявления и принимаются ключевые решения, вручаются высокие награды и в белом танце кружит лучшая молодежь страны. Портреты и выставки, которые украшают стены и коридоры, являются доказательством того, что Беларусь – суверенное государство. Мы создаем будущее, помня уроки прошлого. Наша техника трудится под знаком качества во многих странах мира, мы развиваем производство и покоряем космические горизонты. Сегодня, Дворец Независимости является культурным достоянием белорусов, прикоснуться к которому, может каждый.