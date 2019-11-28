Политолог Петровский про Nexta: «Это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества»

Евгений Пустовой, СТВ: Есть такое оскорбительное понятие из лексики политтехнологий: «Пипл хавает». Жрёт, то есть, электорат. Накормить информационной тухлятиной – или старательно пережёванным заморским фаст-фудом – белорусов пытались за счёт западных грантов. А вкладывать в умы второсортный импорт доверили Nexta – в дословном переводе с белорусского – «непонятно кому».

Пётр Петровский, политолог: Он не имеет даже политического бэкграунда. Скорее, является несамостоятельной фигурой, управляемой извне. И в финансовом плане, и в плане информационном. Его аффилиация с некоторыми польскими государственными телеканалами демонстрирует то, что это дутая фигура. И она была направлена на прощупывание слабых мест белорусского общества.

Алексей Тищенко, военный аналитик:

То, что главная цель – молодёжь, здесь отрицать не получится. Но надо понимать, что наше население, вообще-то, взрослое. Молодёжь легко всколыхнуть. Но без взрослого, зрелого понимания и поддержки ничего не получится. Да и молодёжь сегодня более ориентированная на жизненные вещи, на вопросы, связанные с будущим, вопросы, связанные с какой-то стабильностью, с учёбой, с работой. У нас таких проблем нет, чтобы колыхать эти вопросы. Поэтому чисто психологически, может, в какой-то части это и найдёт какую-то почву, но прозрение наступает очень быстро.