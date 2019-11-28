«А пойдём в буфет…» Геннадий Давыдько рассказал о диалоге на участке для голосования

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Откуда политическая культура? Диалог у стенда, на котором расположены фотографии и биографии кандидатов. День выборов. Я просто объезжал участки и смотрел, как идёт голосование. Два человека: «Так, ты за кого будешь голосовать?» «Да я не знаю!»

«Ну смотри: вот этот – самый старый, пусть уже отдыхает. А этот – молодой». «Подожди, молодой. Но у него ж там зарплата никакая. Что же он не может работать? А давай, у кого самая большая!» «Вот у этого – большая». «Что-то очень большая, наверное, воровал». «Ну, если воровал бы, в декларации бы не указывал?»

«Значит, зарабатывал. А кем он работал?» «Чиновник!» «Ну и что?» Не-не, давай, вот этот – предприниматель!» «Слушай, какой он предприниматель? У него вон – 10 тысяч заработал за год!» «Слушай, не знаю! А пойдём в буфет, выпьем и потом разберёмся, за кого». Вот она – политическая культура! Они обсуждали программы? Они обсуждали кандидатов? Вот уровень политической культуры.