Политолог Михаил Добкин о Майдане: «Это то, что нас отбросило на многие годы назад»

Михаил Добкин, политик (Украина):

Два Майдана – это технологии, это зло, это то, что нас отбросило на многие годы назад. Это пытаются прикрыть какими-то фразами типа «демократия», «свобода», «рождение нации». Никакая нация не родилась, я не вижу нации сегодня – не вижу, не обижайся, вот не вижу. Это искусственные все нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу «гідності», я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что те, кто активное участие принимал в Майдане, на стороне Майдана, протестующих в 2004 и 2014 году – это страх самому себе признаться, что я мудак, я не так поступил, я был полный козел, идиот, меня обманули, я шел в течении. Слава Батьке Лукашенко – давил, давит и пусть дальше давит.