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Политолог Михаил Добкин о Майдане: «Это то, что нас отбросило на многие годы назад»

07 октября 2020 14:19
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Два Майдана – колоссальная беда для украинского народа. Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал политик Михаил Добкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог Михаил Добкин о Майдане: «Это то, что нас отбросило на многие годы назад»-1

В свое время он руководил Харьковской городской администрацией, был народным депутатом и кандидатом в президенты. Вот некоторые выдержки из интервью.

Политолог Михаил Добкин о Майдане: «Это то, что нас отбросило на многие годы назад»-4

Михаил Добкин, политик (Украина):
Два Майдана – это технологии, это зло, это то, что нас отбросило на многие годы назад. Это пытаются прикрыть какими-то фразами типа «демократия», «свобода», «рождение нации». Никакая нация не родилась, я не вижу нации сегодня – не вижу, не обижайся, вот не вижу. Это искусственные все нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу «гідності», я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что те, кто активное участие принимал в Майдане, на стороне Майдана, протестующих в 2004 и 2014 году – это страх самому себе признаться, что я мудак, я не так поступил, я был полный козел, идиот, меня обманули, я шел в течении. Слава Батьке Лукашенко – давил, давит и пусть дальше давит.

# Международная политика # общество # Михаил Добкин # Дмитрий Гордон # Фотофакт

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