Как изменился бассейн в ФОЦ «Логойск» после ремонта? Рассказывает директор комплекса
Новости Беларуси. Бассейн в Логойске открыли после ремонта. Внимание было уделено интерьеру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За месяц поменяли потолок и покрасили стены. Кстати, здесь есть зал для обучения плаванию самых маленьких посетителей. Глубина детского бассейна – от 60 сантиметров. Взрослые дорожки – от 1,2 метра. Обе чаши в отличном состоянии.
Василий Соловьев, директор физкультурно-оздоровительного центра «Логойск»:
Чаша ремонтировалась (все пластиковые покрытия), три года назад был ремонт. Здесь был практически капитальный ремонт, потому что переклеивались чаша большая, чаша маленькая, все системы – водоснабжения, водоциркуляции, фильтрации.
В физкультурно-оздоровительном комплексе работают три тренера по плаванию. Ежедневно бассейн посещают до 100 человек.