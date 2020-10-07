Как изменился бассейн в ФОЦ «Логойск» после ремонта? Рассказывает директор комплекса

Новости Беларуси. Бассейн в Логойске открыли после ремонта. Внимание было уделено интерьеру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За месяц поменяли потолок и покрасили стены. Кстати, здесь есть зал для обучения плаванию самых маленьких посетителей. Глубина детского бассейна – от 60 сантиметров. Взрослые дорожки – от 1,2 метра. Обе чаши в отличном состоянии.

Василий Соловьев, директор физкультурно-оздоровительного центра «Логойск»:

Чаша ремонтировалась (все пластиковые покрытия), три года назад был ремонт. Здесь был практически капитальный ремонт, потому что переклеивались чаша большая, чаша маленькая, все системы – водоснабжения, водоциркуляции, фильтрации.