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Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать

07 августа 2021 15:40
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать-1

Следующий этап противостояния – попытки создания вертикальной сети управления, параллельной государству. Для этого начали массово создавать так называемые дворовые чаты. Курировал эту работу создатель экстремистского Telegram-канала Антон Мотолько.

Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать-3

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Это такая мягкая пропаганда. А на фоне этих, получается, обсуждают: «А что надо делать?» Кто-то агрессивно высказывается – его на заметку, ему деньги, ему предложения, ему перспективу какую-то либо в фирме, либо в решении вопросов, либо выезд за границу, либо обучение. И они в них начинают, в этих людей, вкладывать – кому в руки нож, кому в руки пистолет, кому бутылку с зажигательной смесью, кого-то на дополнительные курсы, чтобы создать группы, которые начнут действовать. Группы эти подготовили – и вот оно, начало гражданской войны, которая может у нас в обществе появиться. Поэтому за всем за этим стоят дворовые чаты – это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать: кого-то для одного, кого-то для другого, кого-то для экстремистского действия, а кого-то и для террористического акта либо как киллера.

Политолог: когда приманку, что у них якобы победа, у людей забирают, они начинают приходить в себя. Подробнее здесь.

# Интернет # Николай Карпенков # Антон Мотолько

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