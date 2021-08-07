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Макей: в хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься

07 августа 2021 15:40
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Макей: в хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы рассматриваем украинский народ как действительно братский народ, близкий народ и считаем, что все мы, славянские народы, должны держаться вместе. Но надо отличать позицию народа и позицию властей. Поэтому сейчас да, действительно, Украина присоединилась к западному хору, активно выступающему против Беларуси. Но, я думаю, это не значит, что это мнение всего народа. Более того, даже в этом хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься и проводить более разумную, здравомыслящую политику по отношению к Беларуси.

Карпенков о дворовых чатах: это рекрутирование, подготовка кадров, которые можно использовать. Подробнее здесь.

# Беларусь-Украина # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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