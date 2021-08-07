Макей: в хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы рассматриваем украинский народ как действительно братский народ, близкий народ и считаем, что все мы, славянские народы, должны держаться вместе. Но надо отличать позицию народа и позицию властей. Поэтому сейчас да, действительно, Украина присоединилась к западному хору, активно выступающему против Беларуси. Но, я думаю, это не значит, что это мнение всего народа. Более того, даже в этом хоре политиков есть ряд здравомыслящих людей, которые призывают власти Украины одуматься и проводить более разумную, здравомыслящую политику по отношению к Беларуси.