Политолог из Израиля: в Беларуси есть недовольные, как и в каждой стране. Даже в Швейцарии

Яков Кедми, политолог (Израиль):

Дать улице установить то, что она хочет – это повторить историю России 1917 года, Советского Союза 1991 года, повторить историю Украины и наступить еще раз на те же грабли. Это неразумно. Речь идет о Беларуси. И потом, я бы не пользовался термином «оппозиция Беларуси». В Беларуси есть оппозиция, в Беларуси есть недовольные. Есть недовольные, как и в каждой стране: 5%, 10%, 15% всегда недовольны. Даже в Швейцарии вы найдете сейчас. Недовольны. Самый высокий процент среди молодежи, которая хочет покинуть свою страну – это в Швейцарии. По их статистике.