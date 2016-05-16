Прямой эфир

Всебелорусское народное собрание: Минск представят 400 человек

16 мая 2016 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатур на Всебелорусское народное собрание началось в Минске. Столицу будут представлять 400 человек. Свои кандидатуры для участия в народном вече выдвинуло каждое предприятие, а организационный комитет рассмотрел все заявки.

Представители здравоохранения, промышленности, культуры и других важных сфер общества 22 июня соберутся вместе, чтобы подвести итоги работы за пять лет и построить план развития белорусского общества на ближайшее будущее.

Сегодня в Ленинском районе избрали 47 делегатов, которые станут участниками 5-го Всебелорусского народного собрания. Завтра выдвижение кандидатур пройдёт во всех районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Всебелорусское народное собрание

Другие новости рубрики

Все новости
Весенний призыв: более тысячи новобранцев 16 мая пополнили армейские ряды
16 мая 2016 17:17

Весенний призыв: более тысячи новобранцев 16 мая пополнили армейские ряды

Призывников Минской области торжественно проводили на службу на Кургане Славы
16 мая 2016 14:59

Призывников Минской области торжественно проводили на службу на Кургане Славы

Тепло вернется в Беларусь ближе к выходным
16 мая 2016 12:15

Тепло вернется в Беларусь ближе к выходным