Всебелорусское народное собрание: Минск представят 400 человек

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатур на Всебелорусское народное собрание началось в Минске. Столицу будут представлять 400 человек. Свои кандидатуры для участия в народном вече выдвинуло каждое предприятие, а организационный комитет рассмотрел все заявки.

Представители здравоохранения, промышленности, культуры и других важных сфер общества 22 июня соберутся вместе, чтобы подвести итоги работы за пять лет и построить план развития белорусского общества на ближайшее будущее.

Сегодня в Ленинском районе избрали 47 делегатов, которые станут участниками 5-го Всебелорусского народного собрания. Завтра выдвижение кандидатур пройдёт во всех районах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.