Призывников Минской области торжественно проводили на службу на Кургане Славы

Новости Беларуси. Торжественная отправка призывников Минской области в Вооруженные Силы и воинские формирования прошла на Кургане Славы. Началось мероприятие с возложения цветов к подножию мемориального комплекса.

Эти новобранцы, полторы сотни юношей, отправятся служить в 103-юю Витебскую мобильную бригаду и 5-ую бригаду спецназначения в Марьиной Горке. Всего же во время весеннего призыва-2016 на срочную службу из Минской области отправятся более 1300 человек, из них свыше 160-ти – в Силы спецопераций, 200 юношей ждет служба во внутренних войсках Министерства внутренних дел и еще 80 будущих защитников Отечества будут «закалять характер» в органах пограничной службы.

Во время праздничного мероприятия можно было познакомиться с многочисленной техникой – работала специальная выставка. Состоялся показ образцов военной формы, демонстрация сборки и разборки оружия.

Свои слова поддержки новобранцам адресовало и старшее поколение, те, кто не понаслышке знают, что значит быть защитником Отечества, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.