Весенний призыв: более тысячи новобранцев 16 мая пополнили армейские ряды

Новости Беларуси. В Беларуси более тысячи новобранцев пополнили сегодня армейские ряды. Отправка в войска продлится около двух недель и завершится 31-го мая. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с будущими защитниками Отечества.

Еще не сменив гражданское на боевую форму, он уже мечтает о своем первом прыжке. Впрочем, призывнику с фамилией Шарик летать суждено: пойдет парень не куда-нибудь, а в воздушно-десантные войска.

Евгений Шарик, призывник:

У меня отец служил. Есть мечта связать дальнейшую жизнь с армией. Остаться или в армии по контракту, или пойти в правоохранительные органы, милицию, или в охрану.

Что ж, на первую ступеньку лестницы своих планов Евгений уже поднялся. Парень попал, что называется, в первый вагон.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобильного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня первый день отправки. Планируется отправить до 1200 человек, из них 280 человек – из военкоматов города Минска и Минской области. Пополнение будет направлено для комплектования сил специальный коопераций, военной комендатуры, органов пограничной службы и внутренних войск Министерства внутренних дел. Принятие военной присяги будет проведено у вновь прибывшего пополнения 11 июня 2016 года. Увольнение военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы, будет проведено в плановые сроки в мае месяца этого года.

Повестки в нынешнем сезоне пришли 57-ми тысячам молодых людей. Впрочем, половина получила отсрочку, в основном по учебе. Всего же на срочную службу отправят около 10 тысяч человек, еще тысяча пройдет ее в резерве.

Призывники:

Отучился в магистратуре и сразу сюда пошел, служить.

Меня нормально воспитали. Хотелось бы больше мужества.

Привести себя в хорошую физическую форму.

Нужно отдать долг Родине. Полностью готов к армии.

Рваные джинсы, диснеевские принты и пока далеко не чеканный шаг. Впрочем, возможно когда-нибудь уже эти ребята покажут такой мастер-класс.

По своим частям призывники разъедутся прямо с плаца. Правда, перед этим будут дорогие минуты с самыми дорогими.

Уже 11 июня новобранцы дадут военную присягу. А вот этим кадетам до таких слов расти минимум семь лет. И все же…

Кадеты:

(Хотите вы в армию?) Хотим!