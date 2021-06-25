«Полгода после пластики не выходила на улицу». Как пластическая операция может повлиять на самооценку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С какими проблемами к вам могут обратиться женщины? Как вы можете помочь понять: это проблема самооценки или действительно нужно человеку ложиться под нож?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Операция действительно может изменить судьбу человека, но, возможно, не так, как он ожидает. То есть как Жанна пришла, она счастлива и довольна, так ко мне приходили и те, кто очень сожалел. Данные последствия поправить было нельзя, не все можно поправить. Мысль до суицида. Та операция была надеждой, попыткой улучшить, что изменится к лучшему, но не у всех такие хорошие результаты, в том числе и психологические (устойчивость). Тогда уже было мой работой даже с этим вывести на то, чтобы человек опять стал уверенным, счастливым, захотел жить. У меня была клиентка, которая полгода после пластики не выходила на улицу, только в восемь вечера. Хотя я не увидела ничего страшного, когда она пришла. Это ее представление, мысль о суициде. Я ее вытянула. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Скажите, а вы показываете результат на компьютере, что увидит человек после операции?

Игорь Мишута, врач-пластический хирург Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска, онколог-хирург:

Да, мы можем показать, но не всегда эти результаты будут совпадать с реальными. Они могут быть похожими, но не всегда совпадают. Алена Родовская:

То есть все видимые такие моменты на лице вызывают потом страх принятия себя. Игорь Мишута:

Есть две вещи. Судьбу, на мой взгляд, оно вообще никак не может изменить. Правильно сказала Жанна: оно может изменить уверенность в себе.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А это в свою очередь может изменить судьбу. Игорь Мишута:

Может и изменить, но мы не рассматриваем очень важную категорию. Таких пациентов на самом деле много. Это те пациенты, которые страдают дисморфофобией, которые в любом случае будут не удовлетворены результатом. Наталья Надольская:

Расшифруйте, чем они страдают? Они не воспринимают себя? Игорь Мишута:

Они в своих мечтах делают какой-то идеал внешности, который не совпадает с ними, он не может быть достигнут. Иногда этот идеал для общества абсолютно не нужен, это и не идеал вовсе. Таких людей вы можете видеть и по телевизору, среди них достаточно много известных людей. Глядя на них, вы понимаете, что это не результаты неудачной пластики, это возможно, те пожелания людей, которые они захотели. Проблема хирурга, что он пошел на поводу, сделал, что захотели. Необязательно это плохой хирург.