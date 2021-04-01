Прямой эфир

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве

01 апреля 2021 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полезные чипсы и вафли, от которых не появятся лишние килограммы. Над едой будущего работают студенты Могилевского университета продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве-1

Молодые технологи превращают традиционные продукты питания в функциональные. Вредные ингредиенты в рецепте заменяют на те, что принесут организму человека больше пользы, как правило, растительного происхождения. Опытный образец – полезные чипсы. Чтобы обогатить этот продукт витаминами, значительную часть картофеля в их составе заменили на овощные порошки.

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве-4

Такой научный подход может улучшить качество практически любого продукта. Функциональная еда станет доступна тем, кто по разным причинам вынужден ограничивать себя в рационе: аллергикам, вегетарианцам, детям, а также людям, соблюдающим диету или пост.

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве-7

Анастасия Лисецкая, студентка Могилевского университета продовольствия:
В современном мире очень актуально здоровое питание, функциональное питание, люди смотрят на составы. И вот мы сейчас стараемся разработать такие чипсы, которые будут не только не вредными, но еще и полезными.

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве-10

Снежана Горошнякова, студентка Могилевского университета продовольствия:
В Беларуси большое количество людей, которые соблюдают пост, верующие. И мы вот хотели предложить венские вафли. Венские вафли будут с минимальным содержанием сахара и жира, и полностью все продукты животного происхождения будут заменены на растительного происхождения.

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве-13

Ольга Цедик, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии хлебопродуктов Могилевского университета продовольствия:
Есть детки, которые больны такими заболеваниями, как целиакия, или просто не могут переваривать глютен, который содержится в пшенице. А новые разработки, новые технологии производства продуктов питания без глютена позволят этих деток накормить.

Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве-16

Функциональные продукты – это союз медицины и технологии. И уже в 2021 году вуз открывает новую специальность: в Могилеве буду готовить инженеров-технологов детского и функционального питания. В основу новой профессии ляжет медико-биологическая база. Технологов функционального питания уже ждут на пищевых предприятиях страны.

# Продукты питания # общество # Анастасия Лисецкая # Снежана Горошнякова # Ольга Цедик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Откуда пришёл праздник и где столица юмора в Беларуси? Рассказываем про 1 апреля
01 апреля 2021 06:58

Откуда пришёл праздник и где столица юмора в Беларуси? Рассказываем про 1 апреля

Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода
01 апреля 2021 06:43

Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода

Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие
01 апреля 2021 06:28

Белорусы теперь смогут ездить на Кипр, но есть условие