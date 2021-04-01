Полезные чипсы и не только. Еду будущего создают студенты в Могилёве

Новости Беларуси. Полезные чипсы и вафли, от которых не появятся лишние килограммы. Над едой будущего работают студенты Могилевского университета продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые технологи превращают традиционные продукты питания в функциональные. Вредные ингредиенты в рецепте заменяют на те, что принесут организму человека больше пользы, как правило, растительного происхождения. Опытный образец – полезные чипсы. Чтобы обогатить этот продукт витаминами, значительную часть картофеля в их составе заменили на овощные порошки.

Такой научный подход может улучшить качество практически любого продукта. Функциональная еда станет доступна тем, кто по разным причинам вынужден ограничивать себя в рационе: аллергикам, вегетарианцам, детям, а также людям, соблюдающим диету или пост.

Анастасия Лисецкая, студентка Могилевского университета продовольствия:

В современном мире очень актуально здоровое питание, функциональное питание, люди смотрят на составы. И вот мы сейчас стараемся разработать такие чипсы, которые будут не только не вредными, но еще и полезными.

Снежана Горошнякова, студентка Могилевского университета продовольствия:

В Беларуси большое количество людей, которые соблюдают пост, верующие. И мы вот хотели предложить венские вафли. Венские вафли будут с минимальным содержанием сахара и жира, и полностью все продукты животного происхождения будут заменены на растительного происхождения.

Ольга Цедик, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии хлебопродуктов Могилевского университета продовольствия:

Есть детки, которые больны такими заболеваниями, как целиакия, или просто не могут переваривать глютен, который содержится в пшенице. А новые разработки, новые технологии производства продуктов питания без глютена позволят этих деток накормить.