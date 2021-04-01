Откуда пришёл праздник и где столица юмора в Беларуси? Рассказываем про 1 апреля

Мир отмечает День смеха. Этот неофициальный праздник связан с традицией разыгрывать друзей и знакомых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда он родом, точно неизвестно. По самой популярной версии, праздник пришел к нам из Древнего Рима. В то время жители империи придумывали розыгрыши, чтобы доставить удовольствие богу смеха.

Сегодня этот день называют по-разному. Например, у французов это «апрельская рыба». Есть и признанные столицы юмора. В Беларуси это знаменитые Автюки, где ежегодно проходят самые веселые народные фестивали.